أمطار غزيرة وبرَد يهشم زجاج السيارات بالدمام

وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية بالدمام، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد بأحجام كبيرة وتكوّن برك ومستنقعات المياه.

أمطار غزيرة وبرَد

وأظهر المقطع، مجموعة من السيارات احتجزتها مياه الأمطار بعد الحالة المطرية الغزيرة، كما شهدت الدمام تساقط البرد بأحجام كبيرة مما تسبب في تهشيم زجاج السيارات.

تحطم زجاج السيارات بالدمام بسبب البردية ذات الأحجام الكبيرة،و الان السيارات تغرق في مناطق تجمعات المياه،الله يعوضهم خير⛈️pic.twitter.com/B4RW1EqeIM — د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) November 2, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أمطار رعدية غزيرة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.