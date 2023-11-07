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مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية

أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
أمطار غزيرة وجريان السيول شمال منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، على عدد من المحافظات مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو هطول الأمطار على الغزيات في محافظة الجموم شمال مكة المكرمة وكذلك الخرمة، المويه، رنية، تربة، خليص، أضم، ميسان، الطائف، العرضيات وغيرها من المحافظات.

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تعليق الدراسة الحضورية

من جانبها أعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة عن تعليق الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة خلال الفترة المسائية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة؛ ومحافظة الجموم؛ ومحافظة الكامل؛ ومحافظة بحرة.

جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف قررت تعليق الدراسة الحضورية في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة: بناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية قررت الجامعة تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 بدءًا من 12:00 مساءً، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في مقر الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

الدفاع المدني يحذر

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية – بمشيئة الله – على أجزاء من مناطق السعودية (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان) اليوم الثلاثاء.

 

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