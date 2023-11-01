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مصحوبة برياح نشطة

أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله ـ حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا خلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي قد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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