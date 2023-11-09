أمطار متوقعة على مكة المكرمة اليوم وغدًا

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس ويوم غد الجمعة بهطول الأمطار، وذلك وفقًا لمخرجات النموذج العددي.
ونشر المركز عبر منصة إكس مقطع فيديو يوضح عودة فرص هطول الأمطار اليوم وغدًا على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، وذلك ابتداء من أولى ساعات فجر غد (الجمعة) حتى منتصف الليل.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.