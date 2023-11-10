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بحسب مركز الأرصاد

أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول حالة مطيرة على 12 منطقة الاثنين القادم.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة إكس: إن المناطق هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية ومن ثم الباحة وعسير وجازان.

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ولفت مركز الأرصاد إلى أنه سيصدر تقريرًا مفصلًا غدًا بالحالة.

وفي وقت سابق، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الكامل وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات والشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا متوسطة على خليص وجدة، وأمطارًا خفيفة على رابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

طقس الباحة

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

طقس عسير

ونبه المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا غزيرة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

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