أمطار مكة تدفع السيول القوية في بطن وادي نعمان

دفعت أمطار مكة المكرمة السيول القوية إلى الجريان في بطن وادي نعمان، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار الخير البركة.

أمطار مكة

ووثقت مقاطع فيديو جريان السيول وتدفق المياه فيها بشدة في بطون الأودية والشعاب ضمن الحالة المطرية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة.

وأظهرت خرائط الطقس عصر اليوم هطول أمطار غزيرة، على منطقة مكة المكرمة -تشمل الطائف وتمتد ـ بمشيئة الله ـ إلى العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الإدارة العامة لأمن الطرق إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

تعليق الدراسة

وقد تقرر تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية والجامعات اليوم في الفترة المسائية حيث قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء اليوم (الاثنين) في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

وكانت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص قررت اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتقرر أيضًا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.