Icon

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية Icon خالد الفالح: نتطلع لإمداد العالم ببطاريات المركبات الكهربائية Icon وزير الإعلام يزور مقر برنامج متحدثون ويطلع على تقنيات التدريب Icon تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا Icon أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر Icon اقتراب التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة Icon توضيح هام من مساند بشأن عامل الخدمة المنزلية المخالف Icon Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة Icon نقص فيتامين د يرتبط بزيادة شدة الصدفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
أمطار وبروق تضيء سماء مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبروقًا تضيء سماء مكة المكرمة.

وبين الفيديو هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق على قرية المشاش بمحافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة، فيما وثق مقطع فيديو آخر هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد فولهام

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد فولهام

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

تحسن فرص الأمطار

وفي وقت سابق، توقع خبير الطقس والأرصاد، زياد الجهني، أن تتحسن فرص الأمطار على معظم المناطق الجنوبية وكذلك منطقة مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

وقال الجهني في تدوينة له عبر منصة إكس: غدًا بإذن الله تعالى سنرى عودة المد الرطوبي، وستعود التكونات الرعدية داخل البحر الأحمر وعلى طول السواحل.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أسباب تدفع كريستيانو رونالدو للاعتزال في النصر
الرياضة

3 أسباب تدفع كريستيانو رونالدو للاعتزال في...

الرياضة
3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير والباحة
السعودية اليوم

3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير...

السعودية اليوم
موسم الرياض يستضيف كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة
الترفيه

موسم الرياض يستضيف كأس السوبر التركي بين...

الترفيه
الأحوال المدنية تحدد السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنية للأبناء
السعودية اليوم

الأحوال المدنية تحدد السن الإلزامي لإصدار الهوية...

السعودية اليوم
مجموعات نارية .. نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية 2024
الرياضة

مجموعات نارية .. نتائج قرعة كأس الأمم...

الرياضة
القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر خلاف بينهما
أخبار أمنية

القبض على قائدي مركبتين لتعمدهما التصادم إثر...

أخبار أمنية
عبدالعزيز بن سلمان : نحن بدو ونفتخر
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان : نحن بدو ونفتخر

السعودية اليوم
فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم
السعودية اليوم

فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء...

السعودية اليوم