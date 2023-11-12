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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و تبوك. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

ضباب في الليل والصباح الباكر

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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حالة الخليج العربي

وحالة البحر من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والاوسط من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر الى مترونصف تصل الى اكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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