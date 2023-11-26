Icon

أمانة منطقة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق مدينتي Icon زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق Icon بيل جيتس يزف بشرى سارة للموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي Icon الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح Icon محافظ الأحساء يرعى حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد Icon الفيحاء يكسر سلسلة التعادلات بهزيمة الفتح Icon رباعية تُهدي ضمك ضد أبها الفوز في ديربي عسير Icon الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية إيجالو في الخليج Icon آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية,في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية،الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب،وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضبق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

منظم المياه يصدر 272 ألف ريال غرامات على 6 مخالفين

منظم المياه يصدر 272 ألف ريال غرامات على 6 مخالفين

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب
الترفيه

الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في...

الترفيه
ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة
الترفيه

ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون...

الترفيه
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى NOMAC
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى NOMAC

وظائف
حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن
حساب المواطن

حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في...

حساب المواطن
اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا
العالم

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل...

العالم
قانوني يُفسر سبب الجدل بشأن عقوبة تاليسكا
آخر الاخبار

قانوني يُفسر سبب الجدل بشأن عقوبة تاليسكا

آخر الاخبار
مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته
الرياضة

مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين...

الرياضة
فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد
آخر الاخبار

فيتوريا يحسم موقفه من تدريب الاتحاد

آخر الاخبار