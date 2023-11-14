Icon

علي البليهي يكشف وظيفته المثالية في حال لم يكن لاعبًا Icon يوفنتوس يصارع الهلال لضم سانشو Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon إحالة داني ألفيش للمحاكمة Icon إنجاز جديد لـ ياسين بونو يمنحه الأفضلية على حساب حارسي الاتحاد والأهلي Icon الدفاع المدني ينصح الجميع: احذروا جريان الأودية وتجمعات المياه Icon أمران يحسمان مشاركة سالم الدوسري أمام النصر Icon موسم الرياض يتيح لزواره التنقل بين دروب بلاد الشام العتيقة Icon سبب عودة عمر السومة لمقر تدريبات الأهلي رغم رحيله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٢ مساءً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل

أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل

ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد

ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
كما أدى الصلاة مع سموه، عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله
السعودية اليوم

سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود...

السعودية اليوم
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
الرياضة

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب...

الرياضة
واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك طائرة في الهواء
غرائب

واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك...

غرائب
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
السعودية اليوم

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
الرياضة

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350...

الرياضة
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
آخر الاخبار

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

آخر الاخبار