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بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 598 مليون ريال

أمير القصيم ووزير الشؤون البلدية يتفقدان مشروع تصريف السيول ببريدة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
أمير القصيم ووزير الشؤون البلدية يتفقدان مشروع تصريف السيول ببريدة
المواطن - فريق التحرير

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تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مشروع محطة تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع إلى الوادي وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وامين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.

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واستمع لشرح من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي عن أهم مكونات المشروع الذي يربط شبكات مياه أمطار لأربعة أحياء على مسار الخط بالطريق الدائري الداخلي الشرقي بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 598 مليون ريال، ويخدم 14 حيًا بمدينة بريدة، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 88%.


من جهته أعرب أمين منطقة القصيم عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على الدعم المتواصل للأمانة في كل مشروعاتها التنموية بمختلف محافظات المنطقة التي تهدف لتحقيقه. ولوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الدعم والمساندة المستمرة واهتمام وتشجيع قطاعات البلديـة والخدمية مثمنًا للدور الكبير الذي يقوم به في سبيل النهوض بالخدمات البلدية والمشاريع التطويرية.

   

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