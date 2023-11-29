أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة

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صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن معالي وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.