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ضمن منافسات دوري روشن

أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أمير سعيود الأكثر مراوغة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين مراوغة منذ بداية دوري روشن السعودي، وينفرد أمير سعيود بصدارة القائمة بـ51 مراوغة ناجحة.

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أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري في المركز الثاني خلف أمير سعيود، بعدما قام بـ43 مراوغة ناجحة هذا الموسم، يليه نجم فريق الفيحاء، فاشيون ساكالا برصيد 40 مراوغة ناجحة.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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