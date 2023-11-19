أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة

يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أمير سعيود الأكثر مراوغة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين مراوغة منذ بداية دوري روشن السعودي، وينفرد أمير سعيود بصدارة القائمة بـ51 مراوغة ناجحة.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري في المركز الثاني خلف أمير سعيود، بعدما قام بـ43 مراوغة ناجحة هذا الموسم، يليه نجم فريق الفيحاء، فاشيون ساكالا برصيد 40 مراوغة ناجحة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.