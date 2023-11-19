حقيقة رغبة ريال مدريد في بقاء أنشيلوتي أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن غضب في البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية أمطار الخير والبركة تغسل الحرم المكي الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الثاني عبدالعزيز بن سلمان يُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي
يُقدم النجم الجزائري أمير سعيود مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين مراوغة منذ بداية دوري روشن السعودي، وينفرد أمير سعيود بصدارة القائمة بـ51 مراوغة ناجحة.
ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري في المركز الثاني خلف أمير سعيود، بعدما قام بـ43 مراوغة ناجحة هذا الموسم، يليه نجم فريق الفيحاء، فاشيون ساكالا برصيد 40 مراوغة ناجحة.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.
ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.