أمير قطر: الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع إسرائيلية الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الأشقاء الفلسطينيين يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمل فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.
وأضاف أمير قطر، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة”.
وتابع “نتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي سيعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي وإلى متى سيسمح لها بضرب القوانين الدولية عرض الحائط”.
فيديو | أمير قطر: نتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي سيعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي وإلى متى سيسمح لها بضرب القوانين الدولية عرض الحائط #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/Q9gHGXsMwp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
وتابع أمير قطر “الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية والمجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.
وختم أمير قطر بقوله : “مَن كان يتخيل أن المستشفيات ستُقصف علنًا في القرن الـ 21 وأن عائلات ستُمسح من السجلات بالقصف العشوائي؟!”.
فيديو | أمير قطر: الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمل فظائع آلة الحرب الإسرائيلية والمجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/lJrB7Xy6cp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023