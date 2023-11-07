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مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع

أمير قطر يستقبل رئيس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
أمير قطر يستقبل رئيس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية
المواطن - فريق التحرير

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استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مكتبه بالديوان الأميري اليوم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبرلمان العربي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول الخليج العربية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي

وجرى خلال الاستقبال تناول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

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وأعرب سمو أمير دولة قطر عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق والسداد في اجتماعهم وتحقيق النتائج المرجوة بما يعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتطلعات شعوبه بالتنمية والازدهار.

 

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