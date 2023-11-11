رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم تاليسكا يقود التشكيل المثالي للجولة الرابعة في آسيا ملك الأردن: قطاع غزة يواجه أزمة كارثية ونطالب بفتح ممرات إنسانية رئيس فلسطين: قلبي يعتصر ألمًا وحزنًا وغضبًا على مقتل آلاف الأطفال وإبادة أسر بكاملها بيريز: كريم بنزيما لاعب فريد وبيلينغهام سيصبح أسطورة ميسي يعد جماهير إنتر ميامي بمزيد من الإنجازات أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن ولي العهد: حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة السبيل الوحيد لتحقيق السلام ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، أنه لن يتم السماح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة وهو أمر مرفوض.
وأضاف الدكتور أحمد أبو الغيط، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “أن آلة الحرب الإسرائيلية تستمر في استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء”.
وتابع أبو الغيط: “إن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض تماماً وجريمة ضد الإنسانية، والعالم بأسره شاهد على المذابح المرتكبة بحق سكان قطاع غزة”.
فيديو | أمين عام جامعة الدول العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة وهو أمر مرفوض #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/oQ0soXvyqK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023