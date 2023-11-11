أمين الجامعة العربية: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد أبو الغيط، أنه لن يتم السماح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة وهو أمر مرفوض.

جرائم ضد الإنسانية

وأضاف الدكتور أحمد أبو الغيط، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “أن آلة الحرب الإسرائيلية تستمر في استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء”.

وتابع أبو الغيط: “إن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض تماماً وجريمة ضد الإنسانية، والعالم بأسره شاهد على المذابح المرتكبة بحق سكان قطاع غزة”.