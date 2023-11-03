أنجلينا جولي تنشر لقطة من مخيم جباليا

أعادت النجمة العالمية أنجلينا جولي استنكارها لما يعيشه سكان قطاع غزة، وشاركت عبر حسابها في إنستجرام، صورة لمجزرة مخيم جباليا نتيجة الهجوم الإسرائيلي الذي خلّف مئات القتلى من المدنيين بالإضافة إلى دمار هائل.

تعليق أنجلينا جولي على مجزرة جباليا

وكتبت أنجلينا جولي، عبر حسابها الشخصي في إنستجرام: “هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

كما تابعت: “40% من القتلى أطفال أبرياء، وهناك عائلات تُقتل بأكملها، بينما العالم يراقب بدعم من العديد من الحكومات، كما يتعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي، بالإضافة إلى تجريدهم من إنسانيتهم، مع كل ذلك فهُم يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين”.

ضحايا مخيم جباليا

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت: إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وعلقت أنجلينا، منذ أيام، على تجدد القتال بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدةً أن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري “لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة”.

لا طعام ولا ماء

وكتبت عبر حسابها الخاص على إنستجرام: “ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية لإخلائهم، ولا حتى حق الإنسان في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ”.

كما ذكرت أن “تركيزها يتجه نحو الأشخاص النازحين بسبب العنف”، مشيرةً إلى أنه “يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال تحت حصار شديد منذ ما يقرب من 20 عامًا، إضافة إلى عقود من النزوح وفقدان الجنسية”.

شاحنات المساعدات لغزة

وأكملت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار رسالتها لتقول: إن “شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل غزة هي جزء صغير مما هو مطلوب، وتتسبب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يوميًّا، إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب”.

ثم ختمت لتقول: “يجب القيام بأي شيء يمكنه منع سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين لإنقاذ الأرواح. لقد قمت مثل كثيرين آخرين، بالتبرع لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب”.

دور أنجلينا في العمل الإنساني

بالإضافة إلى مسيرتها الفنية، تُعرف أنجلينا جولي بنشاطها الإنساني والنشاطات الخيرية التي تقوم بها. وتشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وتعمل بنشاط في مجالات حماية حقوق الأطفال والنساء واللاجئين.

أنجلينا جولي تُعتبر شخصية إلهامية تجمع بين الجمال والموهبة والعمل الإنساني. تحظى بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، وتعتبر واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في صناعة الترفيه والعمل الإنساني.