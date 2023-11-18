أنسيلمو الأكثر كسبًا للصراعات الثنائية

يُقدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنسيلمو دي مورايس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة خاصة.

أنسيلمو في صدارة القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين كسبًا للصراعات الثنائية، وجاء أنسيلمو في الصدارة برصيد 104 ناجحة، وذلك بعد مرور 13 جولة.

وجاء نجم الفتح، المغربي مراد باتنا في المركز الثاني بـ104 محاولات ناجحة، ثم لاعب الأخدود، حسين الزبداني بـ103 محاولات ناجحة، يليه نجم الخليج، البرتغالي فابيو مارتينيز بـ89 محاولة، ثم نجم الهلال، سالم الدوسري بـ87 محاولة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.