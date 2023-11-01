أنشيلوتي يستعيد نجم ريال مدريد قبل مواجهة فاليكانو

تلقى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نبأ سارًا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء.

أنشيلوتي يستعيد نجم الريال

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “استأنف ريال مدريد تدريباته بعد الراحة، اليوم، والتي شهدت مشاركة التركي أردا جولر العائد من الإصابة”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جولر بات جاهزًا للمشاركة في المباريات، ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضافت: “فيرلاند ميندي لم يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة في الكلاسيكو، ولكن لا يزال غير معروف مدى خطورة إصابته والمدة المتوقعة لغيابه عن المباريات”.

وأردف: “داني سيبايوس لا يزال أيضًا يتعافى من إصابته في عضلات الفخذ، حيث تدرب اليوم في صالة الألعاب الرياضية”.

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ويستعد المرينغي، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.