أنشيلوتي يستعيد نجم ريال مدريد قبل مواجهة فاليكانو شاموسكا يمنح لاعبي التعاون راحة اليوم ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الدمام النصر ينفرد برقم استثنائي في كأس الملك القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها ساديو ماني ومحرز يُنافسان على جائزة الأفضل بإفريقيا ميزة جديدة في واتساب لتعزيز الخصوصية والأمان هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034
تلقى المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نبأ سارًا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “استأنف ريال مدريد تدريباته بعد الراحة، اليوم، والتي شهدت مشاركة التركي أردا جولر العائد من الإصابة”.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جولر بات جاهزًا للمشاركة في المباريات، ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأضافت: “فيرلاند ميندي لم يشارك في التدريبات الجماعية لريال مدريد، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة في الكلاسيكو، ولكن لا يزال غير معروف مدى خطورة إصابته والمدة المتوقعة لغيابه عن المباريات”.
وأردف: “داني سيبايوس لا يزال أيضًا يتعافى من إصابته في عضلات الفخذ، حيث تدرب اليوم في صالة الألعاب الرياضية”.
ويستعد المرينغي، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي رايو فاليكانو، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.