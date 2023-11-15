ونقلت رويترز عن الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يعتمد المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت.

ويلزم أي قرار الحصول على تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

مشروع قرار بالهدنة

وتطالب أحدث مسودة، التي اقترحتها مالطا، بوقف إنساني فوري وممتد في جميع أنحاء غزة وتوفير مساعدات للمدنيين.

ويطالب مشروع القرار في مجلس الأمن جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لكنه لا يذكر وقف إطلاق النار.

أهم بنود مسودة القرار الأممي

ووفقًا لوكالة أسوشييتد برس، فإن المسودة لم تذكر الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر عندما دخلت حماس إسرائيل؛ مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.

ولا يذكر الاقتراح أيضًا الضربات الانتقامية القاتلة التي تشنها إسرائيل في هجومها المضاد الذي خلف أكثر من 11 ألف قتيل فلسطيني.