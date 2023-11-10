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ضمن فعاليات موسم الرياض

أنغام تمتع الحاضرين في ليلة روائع بليغ حمدي

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أمتعت النجمة أنغام الحاضرين في ليلة روائع بليغ حمدي، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

روائع بليغ حمدي

ويحيي حفل روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

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ويٌقدم النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبًا كبيرًا من الجمهور.

 

 

 

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