أنغام تمتع الحاضرين في ليلة روائع بليغ حمدي

أمتعت النجمة أنغام الحاضرين في ليلة روائع بليغ حمدي، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويحيي حفل روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويٌقدم النجوم أنغام وماجد المهندس وصابر الرباعي ونانسي عجرم وطلال سلامة وأصالة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي الغنائية والتي تلاقي تجاوبًا كبيرًا من الجمهور.

بإحساسها الرائع ❤️

الفنانة أنغام تمتِّع الحاضرين في ليلة #روائع_بليغ_حمدي بأجمل أعماله 🎤🎼

Angham astonishes the audience with her great performance in Baligh Hamdi night 🎼❤️#RiyadhSeason #BigTime pic.twitter.com/Vys40fmeUM

