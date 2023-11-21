أنمار الحائلي: برنامج الاستقطاب لم يُعاملنا بعدل مثل الهلال والنصر

رد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن بعد تصريحات الأخير على صفقات نادي الاتحاد ودور برنامج الاستقطاب فيها.

تعليق أنمار الحائلي

وقال الحائلي في تصريحات إعلامية: “يجب توجيه سؤال للقائمين على برنامج الاستقطاب أحضروا لنا 4 لاعبين في حين أن أندية أخرى حصلت على 8 لاعبين مثل الهلال والنصر”.

وأضاف الحائلي: “الميزانية لم تُسعف نادي الاتحاد لضم كل الصفقات التي يريدها، لأن البرنامج هو من وضعها، أي سؤال أو استفسار يجب أن يُوجه لهم وليس لي”.

وتابع: “ما يُقال حول أن تجديد عقود لاعبي الاتحاد أثر على ميزانية النادي في التعاقد مع اللاعبين هذا أمر غير صحيح، الفكرة كلها أن برنامج الاستقطاب لم يُلبِّ كل مطالبنا”.

وأضاف الحائلي: “الاتحاد لا يملك لاعبين أصحاب أرقام فلكية، ونسعى مع المدرب الجديد مارسيلو جاياردو لتحسين النتائج، أيضًا لم تأتِ لي الفرصة وعُرض عليّ ضم مبابي وأنا رفضت”.

وواصل: “كنت أتمنى أن يكون تصريح سعد اللذيذ أكثر شفافية، ويتحدث عن رفض مطلب الاتحاد في ضم محمد صلاح وراموس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان”.