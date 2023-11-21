تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان أنمار الحائلي: برنامج الاستقطاب لم يُعاملنا بعدل مثل الهلال والنصر ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة إنذار أصفر لأهالي الرياض: أمطار ورياح وصواعق لصباح الغد نتنياهو يتحدث عن أخبار جيدة قريبًا بعد تأكيدات إسماعيل هنية لحظة سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في عرض البحر OpenAI تواجه خطر الزوال 3 وصايا من السديس لقاصدي الحرمين الشريفين في الإجازة المدرسية القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين استقرار الدولار عند أدنى مستوياته في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي
رد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن بعد تصريحات الأخير على صفقات نادي الاتحاد ودور برنامج الاستقطاب فيها.
وقال الحائلي في تصريحات إعلامية: “يجب توجيه سؤال للقائمين على برنامج الاستقطاب أحضروا لنا 4 لاعبين في حين أن أندية أخرى حصلت على 8 لاعبين مثل الهلال والنصر”.
وأضاف الحائلي: “الميزانية لم تُسعف نادي الاتحاد لضم كل الصفقات التي يريدها، لأن البرنامج هو من وضعها، أي سؤال أو استفسار يجب أن يُوجه لهم وليس لي”.
وتابع: “ما يُقال حول أن تجديد عقود لاعبي الاتحاد أثر على ميزانية النادي في التعاقد مع اللاعبين هذا أمر غير صحيح، الفكرة كلها أن برنامج الاستقطاب لم يُلبِّ كل مطالبنا”.
وأضاف الحائلي: “الاتحاد لا يملك لاعبين أصحاب أرقام فلكية، ونسعى مع المدرب الجديد مارسيلو جاياردو لتحسين النتائج، أيضًا لم تأتِ لي الفرصة وعُرض عليّ ضم مبابي وأنا رفضت”.
وواصل: “كنت أتمنى أن يكون تصريح سعد اللذيذ أكثر شفافية، ويتحدث عن رفض مطلب الاتحاد في ضم محمد صلاح وراموس وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان”.
فيديو | حديث رئيس نادي #الاتحاد أنمار الحائلي والذي رد فيه على الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين "سعد اللذيذ" قائلًا:
"برنامج استقطاب النجوم لم يعاملنا مثل #الهلال و #النصر"#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/R6BkKNKf1O
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 21, 2023