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أهالي حفر الباطن على موعد مع أولى هجمات البرد الناعم

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
أهالي حفر الباطن على موعد مع أولى هجمات البرد الناعم
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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توقع عضو مركز الفلك الدولي نواف العنزي أن تتأثر محافظة حفر الباطن وتوابعها بحالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس تليها موجة باردة.

هجمات البرد الناعم

وأشار العنزي أن الموجة الباردة تعتبر أولى هجمات البرد الناعم وستباغت أهالي المحافظة بدرجات حرارة منخفضة ولن تطيل المكوث وسيعاود الدفء مرة أخرى.

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وأضاف نواف العنزي أنه من المتوقع أيضًا حالة مطرية أخرى يوم الأحد القادم بحول الله على محافظة حفر الباطن وتوابعها.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

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