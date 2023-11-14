أهمية إعلان أرامكو إنتاج أول غاز حبيس في جنوب حقل الغوار

يأتي إعلان شركة أرامكو إنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي في جنوب حقل الغوار، قبل شهرين من موعده المحدد، ليساهم بذلك في زيادة إنتاج الغاز في المملكة العربية السعودية، ويمثل هذا الإعلان أهمية كبيرة في سوق الغاز والنفط.

إنتاج أول غاز حبيس

أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الثلاثاء، إنتاج أول غاز محكم في حقل الغوار الجنوبي، في إطار سعيها لإستراتيجية لتعزيز إنتاج الغاز. يشير الغاز المحكم إلى نوع من الغاز غير التقليدي، الذي يتطلب طرق استخراج متقدمة، موجودة في صخور المكمن ذات النفاذية المنخفضة، وغالبًا ما يكون الحجر الرملي.

وتتمتع المنشآت التي تم تشغيلها في جنوب حقل الغوار بالقدرة على معالجة 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميًّا من الغاز الخام و38 ألف برميل يوميًّا من المكثفات. وتهدف أرامكو إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، بحسب “رويترز”.

توجه أرامكو نحو الغاز الطبيعي

وقالت الشركة: إنها تستهدف توريد 750 مليون قدم مكعبة يوميًّا من الغاز الخام من جنوب الغوار في المستقبل القريب. وقالت في أواخر سبتمبر: إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال MidOcean Energy مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة الحصة، وهو جزء من توجهها نحو الغاز الطبيعي.

وفي الشهر الماضي، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو: إن أرامكو تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال لتعزيز خططها لتصبح لاعبًا رئيسيًّا في سوق الغاز المنقول بحرًا.

أهمية الغاز الحبيس

يتكون غاز الحبيس (Gas Hydrate)، هو مركب طبيعي، من جزيئات الغاز مثل الغاز الطبيعي (عادة ميثان) وماء البحر أو الماء العذب. يتكون غاز الحبيس في ظروف معينة من درجة حرارة منخفضة وضغط عالٍ، حيث تتجمد جزيئات الغاز إلى شبكة بلورية تحتوي على جزيئات الماء.

يمكن العثور على غاز الحبيس في البيئات البحرية العميقة والمناطق القطبية والمستودعات البركانية والطينية. يعتبر غاز الحبيس مصدرًا بتروليًّا بديلًا محتملًا، حيث يحتوي على كميات هائلة من الغاز المحتجز في هياكل الحبيس.

مصدر للطاقة المستدامة

تمت دراسة غاز الحبيس بشكل واسع لاستخراج الغاز منه، ولكن تحويله إلى مصدر تجاري للطاقة لا يزال يواجه تحديات تقنية واقتصادية. تعتبر تقنيات استخراج غاز الحبيس معقدة ومكلفة، حيث يتطلب ذلك رفع درجة الحرارة أو خفض الضغط لكسر هياكل الحبيس وتحرير الغاز.

يُعَدُّ غاز الحبيس مصدرًا محتملًا للطاقة المستدامة في المستقبل، ويجري العديد من الأبحاث والتجارب لتطوير تقنيات استخراج الغاز من غاز الحبيس وتقييم إمكانية استغلالها تجاريًّا. يتطلب ذلك المزيد من الدراسات والاختبارات لتحديد الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بهذه التكنولوجيا.