أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته

توفي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر Henry Kissinge، عن عمر يناهز 100 عام، يعتبر كسنجر واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في القرن العشرين، وقد لعب دورًا بارزًا في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية.

أهم ما قاله كيسنجر عن السعودية

واشتهر هنري كيسنجر Henry Kissinger، بمذكراته التي روى فيها قصته الشهيرة مع الملك فيصل بن عبدالعزيز، حين حظرت السعودية النفط عن الغرب عام 1973م لأجل فلسطين، وهو الأمر الذي يؤكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للقضية الفلسطينية منذ عقود.

وقال كيسنجر، كما روى في مذكراته؛ للملك فيصل: “جلالة الملك، إن طائرتي هامدة في المطار، فهل تسمحون لي بتموينها؟ سأدفع لكم بالأسعار الحرة”.

وأضاف: “لكن الملك لم يبتسم لدعابتي، بل أمال رأسه ناحيتي”، وقال: “وأنا رجل طاعنٌ في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل تساعدني على تحقيق تلك الأمنية“.

السعودية الرابح الأكبر

وتناول مقال رأي للباحث بروس ريدل، زميل غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، الحوار الذي دار حينها بين كيسنجر والملك فيصل وأهميته التاريخية، وقال المقال: “إنه قبل 50 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية الرابح الأكبر في حرب 1973. ولا تزال الولايات المتحدة تدفع الثمن حتى الآن”. وتطرق مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الراحل، هينري كيسنجر بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران. وكتب ديفيد أغناتيوس في مقاله: “قال لي كيسنجر خلال مقابلة أجريت معه: إنني أرى أنه تغيير جوهري في الوضع الإستراتيجي في الشرق الأوسط، السعوديون يوازنون الآن من أجل أمنهم”.

مسيرة هنري كيسنجر السياسية