Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon 11 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا Icon الاتحاد لا يخسر ضد الخليج Icon أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS Icon أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الرياض والحزم Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
كواليس لقاء تاريخي جمعه بالملك فيصل

أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
أهم ما قاله هنري كيسنجر عن السعودية في مذكراته
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

توفي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر Henry Kissinge، عن عمر يناهز 100 عام، يعتبر كسنجر واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في القرن العشرين، وقد لعب دورًا بارزًا في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية.

أهم ما قاله كيسنجر عن السعودية

واشتهر هنري كيسنجر Henry Kissinger، بمذكراته التي روى فيها قصته الشهيرة مع الملك  فيصل بن عبدالعزيز، حين حظرت السعودية النفط عن الغرب عام 1973م لأجل فلسطين، وهو الأمر الذي يؤكد موقف المملكة العربية السعودية الداعم للقضية الفلسطينية منذ عقود.

قد يهمّك أيضاً
جوارديولا يمنع انتقال دي بروين إلى النصر

جوارديولا يمنع انتقال دي بروين إلى النصر

حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم

حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم

وقال كيسنجر، كما روى في مذكراته؛ للملك فيصل: “جلالة الملك، إن طائرتي هامدة في المطار، فهل تسمحون لي بتموينها؟ سأدفع لكم بالأسعار الحرة”.

وأضاف: “لكن الملك لم يبتسم لدعابتي، بل أمال رأسه ناحيتي”، وقال: “وأنا رجل طاعنٌ في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل تساعدني على تحقيق تلك الأمنية“.

السعودية الرابح الأكبر

وتناول مقال رأي للباحث بروس ريدل، زميل غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، الحوار الذي دار حينها بين كيسنجر والملك فيصل وأهميته التاريخية، وقال المقال: “إنه قبل 50 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية الرابح الأكبر في حرب 1973. ولا تزال الولايات المتحدة تدفع الثمن حتى الآن”.

وتطرق مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي الراحل، هينري كيسنجر بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران. وكتب ديفيد أغناتيوس في مقاله: “قال لي كيسنجر خلال مقابلة أجريت معه: إنني أرى أنه تغيير جوهري في الوضع الإستراتيجي في الشرق الأوسط، السعوديون يوازنون الآن من أجل أمنهم”.

مسيرة هنري كيسنجر السياسية

يعتبر كيسنجر واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في القرن العشرين، وقد لعب دورًا بارزًا في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية. وهنري كافيل كيسنجر (Henry Alfred Kissinger) هو سياسي ودبلوماسي أمريكي، ولد في 27 مايو 1923.

تولى كيسنجر عدة مناصب رفيعة، بما في ذلك منصب وزير الخارجية الأمريكي من عام 1973 إلى 1977، حيث قاد جهود الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات مع الصين والتفاوض على اتفاقية سلام فيتنام. كما لعب دورًا رئيسيًّا في التوسط في النزاعات الدولية والتعامل مع الشؤون الدبلوماسية الهامة.

بداياته مع نيكسون

وفرض كيسنجر نفسه وجهًا للدبلوماسية العالمية عندما دعاه الجمهوري ريتشارد نيكسون إلى البيت الأبيض في 1969 ليتولى منصب مستشار للأمن القومي، ثم وزير الخارجية. وقد شغل المنصبين معًا من 1973 إلى 1975. وقد بقي سيد الدبلوماسية الأمريكية في عهد جيرالد فورد حتى 1977.

في تلك الفترة، أطلق الانفراج مع الاتحاد السوفياتي، وتحسن العلاقات مع الصين في عهد ماو، خلال رحلات سرية لتنظيم زيارة نيكسون التاريخية إلى بكين في 1972.

كيسنجر المثير للجدل

يعد هنري كسنجر شخصية بارزة في السياسة العالمية، ومساهماته قد تركت بصمة عميقة في العديد من القضايا الدولية والشؤون الخارجية، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاحَ العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسيةِ الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، والتفاوض على اتفاقيات باريس للسلام، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

تُعتبر فلسفة كيسنجر في السياسة الخارجية محل نقاش واسع، حيث أثارت بعض قراراته وأفعاله جدلًا وانتقادات في بعض الأحيان. وقد تلقى العديد من الجوائز والتكريمات على مدار حياته، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام في عام 1973.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار