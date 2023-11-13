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توقعات تصل لنحو 100 ألف برميل يوميًّا

أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط
المواطن - فريق التحرير

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رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب والعرض في السوق النفطية خلال العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميًّا، مشيرة إلى أنه رغم المعنويات السلبية في السوق إلا أن أحدث البيانات تشير إلى قوة الطلب على الخام خاصة من الصين.

أوبك ترفع توقعاتها بشأن النفط

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأنه بعد إبقائها على توقعات نمو الطلب على النفط في 2023 لمدة 4 أشهر، رفعت أوبك في تقريرها عن شهر أكتوبر الصادر اليوم الاثنين تلك التوقعات على نحو هامشي بـ4% إلى 2.5 مليون يوميًّا.

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تظهر أحدث البيانات زيادة واردات النفط الخام الصينية إلى 11.4 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، وما زالت على المسار للوصول إلى مستوى قياسي سنوي جديد لهذا العام عند حوالي هذا المستوى، بحسب التقرير.

واردات الصين تصل لمستوى قياسي

وظلت واردات الصين من النفط الخام عند مستوى قياسي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات، إذ ارتفعت بنحو 240 ألف برميل يوميًّا، على أساس شهري، مع ارتفاع واردات الخام على أساس سنوي بـ1.2 مليون برميل يوميًّا. وبالمثل، من المتوقع أيضًا أن ترتفع واردات الهند من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي هذا العام.

ورفعت المنظمة للشهر الرابع على التوالي توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج “أوبك” للعام الجاري بـ6% ليصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًّا هذا العام، بدعم من إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكازاخستان وغويانا والمكسيك والصين.

صناديق التحوط

قالت “أوبك”: إن البيانات الواردة إليها تظهر أن صناديق التحوط ومديري الأصول باعوا خلال شهر أكتوبر عقودًا تعادل قيمتها أكثر من 200 مليون برميل من النفط منذ أواخر سبتمبر، أو حوالي 37% من إجمالي المراكز التي كانت تراهن على صعود النفط، وأدى ذلك إلى زيادة تقلبات السوق وتسارع انخفاض الأسعار.

ولوحظت عمليات البيع أيضًا على عقود المنتجات البترولية في أكتوبر، وتحديدًا بالنسبة لزيت الغاز في أوروبا، وفق تقرير المنظمة. وانخفض صافي المراكز الشرائية لزيت الغاز في بورصة إنتركونتيننتال بما يعادل حوالي 28 مليون برميل منذ أواخر سبتمبر.

أهم المؤشرات من تقرير أوبك الشهري

  • الإبقاء على تقديرات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8% في 2023 و2.6% في 2024.
  • رفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% لعام 2023 و0.9% في 2024.
  • خفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.2% في 2023 و0.5% في 2024.
  • الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد الصيني عند 5.2% في 2023 و4.8% في 2024.
  • الإبقاء على توقعات الطلب على نفط أوبك عند 29.1 مليون برميل يوميًّا في 2023 و29.9 مليون برميل يوميًّا العام المقبل.

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