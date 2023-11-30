أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط

أكد مصدران مشاركان في محادثات أوبك+، أن مجموعة الدول المنتجة للنفط توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج الخام، وعقدت اللجنة اجتماعها قبل اجتماع أوسع لوزراء مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط المقرر اليوم الخميس.

الموافقة على خفض الإنتاج النفطي

وقال وزير الطاقة الجزائري لوكالة “رويترز”: إن الجزائر وافقت على خفض إنتاج النفط 50 ألف برميل أخرى. وقال مصدران في “أوبك+” لوكالة “رويترز”: إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لإقرار خفض إضافي بأكثر من مليون برميل يوميًّا.

وأضافا أن الاتفاق سيشمل تمديد السعودية للخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًّا الذي بدأته منذ يوليو/ تموز، بالإضافة إلى مساهمات إضافية من أعضاء آخرين.

خفض جديد للإنتاج

وتضخ السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في “أوبك+” نحو 43 مليون برميل يوميًّا، أي أكثر من 40% من الإمدادات العالمية.

وأشارا إلى أن حجم المساهمة التي سيشارك بها الأعضاء الآخرون غير واضحة. وقال مصدر ثالث إنه سيتم الاتفاق على خفض جديد اليوم من دون تحديد رقم معين.

مليون برميل يوميًّا

وقال المصدر الثالث ردًّا على سؤال بشأن الخفض المحتمل بمقدار مليون برميل يوميًّا: “الأمر يعتمد على المشاركين الآخرين في المجموعة، قد يكون قريبًا أو أكثر”.

ومع انتهاء خفض الإنتاج الذي أقرته السعودية طوعًا بمقدار مليون برميل يوميًّا وخفض الصادرات الروسية بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا في نهاية هذا العام فإن التركيز ينصب على الخطط لعام 2024. ويتم بالفعل تنفيذ خفض بنحو خمسة ملايين برميل يوميًّا.

الإنتاج في الربع الأول من 2024

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.02% إلى 83.95 دولار للبرميل، اليوم الخميس، متجهة نحو تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بفضل توقعات بمزيد من إجراءات خفض الإنتاج من “أوبك+”.

وفي وقت سابق، قال مندوبان شاركا في المناقشات: إن الخفض الجديد خلال عام 2024 قد يؤدي إلى حجب ما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًّا من الإنتاج عن السوق في الربع الأول من عام 2024.

التحالف السعودي الروسي بشأن النفط

وقالت هيليما كروفت المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس: “يمكننا تصور احتمال قيام روسيا والسعودية بتمديد تخفيضاتهما حتى الربع الأول من عام 2024 وتشكيل تحالف من المنتجين الفرديين الراغبين والمستعدين لإجراء تعديلات طوعية”.

وينصب التركيز على تراجع الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار من نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر/ أيلول والمخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في عام 2024 والتوقعات بتسجيل فائض في المعروض.