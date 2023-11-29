أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد

وصل الفريق الكروي الأول بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي إلى مدينة دبي الإماراتية صباح اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر المقبل في السعودية.

خطة أوكلاند سيتي

وذكر الموقع الرسمي لفريق أوكلاند أن النادي النيوزيلاندي سيخوض مواجهتين وديتين قبل السفر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة العميد في أول لقاء يقام في كأس العالم للأندية.

وستكون مباراة الجولة الأولى بين أوكلاند والاتحاد، ثم في يوم 15 ديسمبر سيواجه الفائز من الاتحاد وأوكلاند فريق الأهلي المصري، وفي يوم 15 تقام أيضًا مباراة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا الياباني وفي دور نصف النهائي سيواجه فريق فلوميننسي البرازيلي يوم 18 ديسمبر الفائز من مباراة الأهلي والفائز من مواجهة الاتحاد وأوكلاند.

وفي يوم 19 ديسمبر سيلعب مانشستر سيتي الإنجليزي في دور نصف النهائي ضد المتأهل من مباراة ليون وأوراوا.

وستقام المباراة النهائية لمونديال الأندية يوم 22 ديسمبر.