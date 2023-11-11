أول تعليق من كريم بنزيما بعد إقالة نونو سانتو

علق الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب العميد أول أمس الأربعاء.

رد فعل كريم بنزيما

وتحدث كريم بنزيما لـ قناة SSC قائلًا: “مرحلة نونو سانتو أصبحت من الماضي، يجب على الاتحاد التركيز واستغلال فترة التوقف الدولي من أجل تحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف النجم الفرنسي: “سعدت بدعم إدارة النادي لنا في ظل تلك الظروف الصعبة التي نمر بها بعد تذبذب النتائج، وأيضًا سعدت بتسجيل هاتريك”.

وكانت تقارير كشفت أن بنزيما دخل في خلاف حاد مع المدرب نونو سانتو في غرفة تغيير الملابس بعد الخسارة من فريق القوة الجوية العراقي يوم الاثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الاتحاد وأبها

وفي الشوط الأول، سجل بنزيما الهدف الوحيد للعميد في الشوط الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة سجل الكاميروني إيكامبي الهدف الأول لنادي أبها في الدقيقة الـ52.

ونصّب بنزيما نفسه نجمًا للمباراة بالمساهمة في الأهداف الـ3 للاتحاد في الشوط الثاني، حيث صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.

ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

وقلص نادي ضمك بعدها الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر فهد الجميعة في الدقيقة الـ85.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 24 نقطة في المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ13.