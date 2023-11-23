أول قرار من مارسيلو جاياردو تجاه زكريا هوساوي

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اتخذ المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أول قراراته ضد اللاعب زكريا هوساوي قبل مواجهة نادي الاتفاق غدًا الجمعة في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
وقال الإعلامي الرياضي “منار الشاهين” المقرب من العميد: إن جاياردو قرر استبعاد هوساوي من مباراة الاتفاق لمعاناته من إصابة عضلية أسفل البطن.
وكان برنامج “شوت” قال يوم 17 نوفمبر الجاري: إن المدرب القادم للاتحاد سيتولى ملف اللاعب هوساوي خاصة بسبب سوء سلوكه وانقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.
وقال هوساوي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “تجاهل كل ما يُزعجك فليس كل شيء يستحق الاهتمام”.
وجاء رد هوساوي تأكيدًا على استمراره مع نادي الاتحاد وعدم اهتمامه بالشائعات التي خرجت عنه في الفترة الأخيرة.
وكان هوساوي صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف العميد في العام الحالي قادمًا من نادي أحد.