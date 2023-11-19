أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا

اتخذ الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم قرارًا غريبًا، بعد الخسارة وديًّا أمام تركيا أمس بنتيجة 3- 2.

وأوضح المدرب ناجلسمان بعد المباراة أن اللاعب الألماني كاي هافرتز لاعب آرسنال الإنجليزي سيظهر في يورو 2024 كظهير أيسر وليس كجناح أيسر.

وتُقام مباريات يورو 2024 في ألمانيا صيف العام المقبل.

ملخص مباراة منتخب ألمانيا ضد تركيا

جدير بالذكر أن المنتخب التركي كان فاز على ألمانيا بنتيجة 3- 2، حيث سجل للمنتخب التركي كل من “فريدي كادي أوجلو، كينان يلديز، يوسف ساري”، بينما سجل للمنتخب الألماني كل من “كاي هافرتز ونيكلاس فولكروج”.

وسيواجه المنتخب الألماني، نظيره النمساوي بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

وعانى منتخب ألمانيا كثيرًا تحت قيادة مدربه السابق هانز فليك وذلك بعد خروج منتخب الماكينات من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2022 في قطر بجانب تلقي العديد من الهزائم وديًّا؛ مما أدى لإقالة المدرب فليك، وتعيين المدرب ناجلسمان خلفًا له.