Icon

أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية Icon الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده Icon أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة Icon جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة Icon الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل Icon المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية Icon أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بالأمس في مباراة ودية

أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتخذ الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم قرارًا غريبًا، بعد الخسارة وديًّا أمام تركيا أمس بنتيجة 3- 2.

وأوضح المدرب ناجلسمان بعد المباراة أن اللاعب الألماني كاي هافرتز لاعب آرسنال الإنجليزي سيظهر في يورو 2024 كظهير أيسر وليس كجناح أيسر.

قد يهمّك أيضاً
الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي

الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي

النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000

النقل والخدمات اللوجستية تتوج جهودها بالحصول على آيزو ISO/IEC 20000

وتُقام مباريات يورو 2024 في ألمانيا صيف العام المقبل.

ملخص مباراة منتخب ألمانيا ضد تركيا

جدير بالذكر أن المنتخب التركي كان فاز على ألمانيا بنتيجة 3- 2، حيث سجل للمنتخب التركي كل من “فريدي كادي أوجلو، كينان يلديز، يوسف ساري”، بينما سجل للمنتخب الألماني كل من “كاي هافرتز ونيكلاس فولكروج”.

وسيواجه المنتخب الألماني، نظيره النمساوي بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

وعانى منتخب ألمانيا كثيرًا تحت قيادة مدربه السابق هانز فليك وذلك بعد خروج منتخب الماكينات من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2022 في قطر بجانب تلقي العديد من الهزائم وديًّا؛ مما أدى لإقالة المدرب فليك، وتعيين المدرب ناجلسمان خلفًا له.

منتخب ألمانيا - 2

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات