أول هزيمة لـ منتخب الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

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تعرض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للخسارة ضد أوروغواي بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبدأت مباراة منتخب الأرجنتين ضد أوروغواي بشكل سريع، وضغط السيلستي بقوة، وكاد أن يهز الشباك عن طريق تسديدة قوية من داروين نونيز عند الدقيقة التاسعة، إلا أنه ذهبت خارج المرمى.
ونجح رونالد أراوخو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40، ليكون هذا الهدف هو الأول الذي يهز شباك الحارس إيميليانو مارتينيز منذ نهائي كأس العالم 2022، وينتهي الشوط الأول بتقدم أوروغواي ضد الأرجنتين.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وكاد ليونيل ميسي أن يسجل التعادل من ضربة حرة، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم، لتستمر المحاولات لهز الشباك من المنتخبين.
وتمكن نونيز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 87، وحاول المنتخبان التسجيل في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين بهدفين نظيفين.
وتُعد هذه الهزيمة الأولى لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026، إلا أنه يواصل تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن أوروغواي صاحبة المركز الثاني.