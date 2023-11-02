باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض النفط يتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف ضعف الطلب
كتشف علماء من الولايات المتحدة تأثير تناول أحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة في حماية الكبد، وتبين أنها وسيلة فعالة للوقاية من التهاب الكبد الدهني الخطير.
وتشير مجلة EMBO Molecular Medicine، إلى أن المقصود هنا هي الأمراض المزمنة التي تقترن بمتلازمة التمثيل الغذائي- مرض السكري والسمنة، التي يمكن أن تسبب تليف الكبد. ويتميز تطور متلازمة التمثيل الغذائي بأن الدهون في خلايا الكبد تصبح سامة وتسبب الالتهاب.
وأظهرت نتائج الاختبارات، التي أجريت على الفئران المخبرية أن أوميجا-3 تخفض خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث بعد تناوله، انخفض لدى الفئران مستوى بيتا سيلولين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تشكّل ندبة)، وتطور تليف الكبد والسرطان.
ويخطط الباحثون لاستخدام هذه النتائج في معالجة متلازمة التمثيل الغذائي وسرطان الكبد.