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التهاب الكبد الدهني الخطير

أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير
المواطن - فريق التحرير

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كتشف علماء من الولايات المتحدة تأثير تناول أحماض أوميجا-3 الدهنية غير المشبعة في حماية الكبد، وتبين أنها وسيلة فعالة للوقاية من التهاب الكبد الدهني الخطير.

أمراض مزمنة

وتشير مجلة EMBO Molecular Medicine، إلى أن المقصود هنا هي الأمراض المزمنة التي تقترن بمتلازمة التمثيل الغذائي- مرض السكري والسمنة، التي يمكن أن تسبب تليف الكبد. ويتميز تطور متلازمة التمثيل الغذائي بأن الدهون في خلايا الكبد تصبح سامة وتسبب الالتهاب.

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وأظهرت نتائج الاختبارات، التي أجريت على الفئران المخبرية أن أوميجا-3 تخفض خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث بعد تناوله، انخفض لدى الفئران مستوى بيتا سيلولين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تشكّل ندبة)، وتطور تليف الكبد والسرطان.

ويخطط الباحثون لاستخدام هذه النتائج في معالجة متلازمة التمثيل الغذائي وسرطان الكبد.

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