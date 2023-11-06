إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران 5 سنوات لإخلاله بواجباته الوظيفية

قال المتحدث باسم جامعة نجران الدكتور صالح الحارثي اليوم الأحد: إن الجامعة عاقبت عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة خمس سنوات، وتحويله إلى العمل الإداري.

إخلال بواجبات الوظيفة

وأوضحت الجامعة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على لسان المتحدث باسمها، أن القرار جاء بسبب إخلال عضو هيئة التدريس المذكور بواجبات وظيفته.