إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران 5 سنوات لإخلاله بواجباته الوظيفية فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر 76 % من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن يقود بلادهم بالاتجاه خاطئ الأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض الشريان يفتح ملف الرخصة المهنية.. تضخيم للفوائد والأهداف بلا مراجع ! روما يهزم ليتشي بصعوبة إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال تعرف على سبب التحديث الجديد لخرائط Google موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
قال المتحدث باسم جامعة نجران الدكتور صالح الحارثي اليوم الأحد: إن الجامعة عاقبت عضو هيئة تدريس بإبعاده عن العمل الأكاديمي لمدة خمس سنوات، وتحويله إلى العمل الإداري.
وأوضحت الجامعة، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على لسان المتحدث باسمها، أن القرار جاء بسبب إخلال عضو هيئة التدريس المذكور بواجبات وظيفته.