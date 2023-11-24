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إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة جوجل أنه تنوي اتخاذ إجراء وصف بـ”القاسي” لمستخدمي بريدها الإلكتروني “جيميل” الأسبوع المقبل.

وقالت “جوجل”، وفقًا لما أوردته مجلة “فوربس” الأمريكية: إنها ستبدأ بحذف حسابات “جوجل فوتوز” و”جيميل” غير النشطة الأسبوع المقبل، بدءًا من الأول من ديسمبر.

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حذف حسابات

وهذه خطوة مخططة أعلنتها “جوجل” في شهر مايو الماضي، حيث أوضحت الشركة أن الحسابات التي لم تكن نشطة لمدة عامين ستواجه الحذف.

ويتضمن ذلك مسح جميع المحتويات المرتبطة بالحساب، والتي يمكن أن تكون ضمن “ملفات جوجل” و”درايف” و”جوجل فوتوز”.

وقالت نائبة رئيس إدارة المنتجات في “جوجل” روث كريشيلي: إن هذا إجراء أمني ضروري.

وتابعت قائلة: “إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه؛ وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها، والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم”.

وأضافت: “يُظهر تحليلنا الداخلي أن الحسابات المهجورة أقل احتمالًا بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، بمعنى أن هذه الحسابات غالبًا ما تكون عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي”.

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