إحالة داني ألفيش للمحاكمة

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أعلنت إحدى محاكم مدينة برشلونة الإسبانية، إحالة اللاعب البرازيلي داني ألفيش للمحاكمة بسبب تورطه في قضية غير أخلاقية.
وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت ألفيش في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 21 يناير الماضي، بعدما كشفت التحقيقات عن اعتدائه على إحدى السيدات، رغم نفي اللاعب هذا الأمر في وقت سابق.
ويعود تاريخ تلك الواقعة إلى نهاية ديسمبر الماضي، حيث قام ألفيش صاحب الـ39 عامًا بالاعتداء على إحدى السيدات أثناء تواجده بمدينة برشلونة الإسبانية في إحدى المناسبات.
وقالت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة إن ألفيش مهدد بالحبس لمدة 12 عامًا بسبب تصرفه.
وأكدت إحدى محاكم مدينة برشلونة أن ألفيش مدان وسوف يُعاقب بعد الاستماع لأقوال الشهود وأدلة الخبراء.
وبسبب ما فعله داني ألفيش، فقد قرر ناديه المكسيكي بوماس، فسخ التعاقد معه حيث كان ألفيش انضم لفريقه المكسيكي في صيف 2022 بعد نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني.
وحقق ألفيش مع نادي إشبيلية الإسباني 5 بطولات بجانب فوزه بـ 26 بطولة مع نادي برشلونة.
وفاز اللاعب البرازيلي بلقبين مع نادي يوفنتوس الإيطالي بجانب فوزه بـ 6 ألقاب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
كما حصد ألفيش مع منتخب البرازيل 4 ألقاب وهم لقبان في بطولة كوبا أمريكا ولقبان في بطولة كأس القارات.