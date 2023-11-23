كريستيانو رونالدو يتوسط لإحضار نجم مانشستر يونايتد لـ النصر بدلًا من الأهلي إيداع مبلغ التعويض في الشهر التالي لاعتماد طلب التسجيل بـ ساند موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة المودة تتوج بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية بـ 7 معايير و118 مؤشرًا طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن رغم اهتمام الاتحاد والأهلي به .. سبب يقرب لوكا مودريتش من الهلال تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق وظائف تعاقدية في وزارة الخارجية تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إحالة عدد من المستفيدين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وقال الصندوق خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “انطلاقًا من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
وشدد الصندوق على ضرورة مبادرة المستفيدين بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية.