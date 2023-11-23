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استغلوا برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا

إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
إحالة عدد من مستفيدي صندوق الموارد البشرية إلى نزاهة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إحالة عدد من المستفيدين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

طرق مُجرمة

وقال الصندوق خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “انطلاقًا من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

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وشدد الصندوق على ضرورة مبادرة المستفيدين بالإبلاغ عن أي حالة تستغل الدعم بطريقة غير نظامية.

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