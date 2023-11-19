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ضبط كميات من الحشيش والقات

إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و4 أسلحة نارية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣١ مساءً
إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و4 أسلحة نارية
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 44925 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و4 أسلحة نارية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. ‏

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