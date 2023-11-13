الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة التخصصي ينجح في تطبيق علاج جيني متقدم لمرضى نزف الدم الوراثي سكني يتيح 3700 أرض مجانية في عدد من مناطق السعودية خلال سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٣ وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 9500 خريج وخريجة الاثنين المقبل مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان وقود المركبة.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.