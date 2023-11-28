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جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط محاولة تهريب 120 كجم قات مخدر بجازان

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
إحباط محاولة تهريب 120 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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