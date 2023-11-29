إحصائية تثير قلق جماهير الهلال قبل مواجهة النصر

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تسبب إهدار اللاعب سالم الدوسري لركلتي جزاء أمام فريق نافباخور الأوزبكي في إثارة حالة من القلق لجماهير الهلال، وذلك قبل مواجهة النصر مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وزادت حصيلة لاعبي الأزرق من اللاعبين الذين أهدروا ركلات الجزاء لتصل إلى 3 لاعبين قاموا بإهدار 5 ركلات جزاء.
وأهدر سالم الدوسري ركلتين ضد نافباخور وركلة أمام الأخدود، وميتروفيتش ركلة أمام الأهلي، وركلة لنيمار أمام الشباب.
وقال الدوسري بعد مباراة نافباخور في تصريحات إعلامية: “لست أول لاعب يُهدر ركلات جزاء، ولكنني لاعب يعشق الصعاب، سعيد بهذا الفوز والتأهل لدور ثمن النهائي”.