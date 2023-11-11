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بعد فوزه على التعاون

إحصائية تُبشر الهلال باللقب

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
إحصائية تُبشر الهلال باللقب
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون المرشح الأول لحصد اللقب.

تألق الهلال في الدوري

ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بثنائية نظيفة عن طريق ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو.

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الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عدد انتصاراته في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي إلى 11 فوزًا، وتعادل في مباراتين فقط، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتجنب فيها الزعيم الخسارة خلال أول 13 مباراة من الدوري السعودي للمحترفين، وكان قد توج باللقب في المرتين الماضيتين موسمي 2009\ 2010 و2010\ 2011.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذي لم يخسر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم والتتويج باللقب.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

فريقان فقط خسرا اللقب

وتُعتبر هذه المرة العاشرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، لا يخسر فريق في أول 13 مباراة، لافتة إلى أن هناك فريقين فقط لم يحققا اللقب، وهما؛ الاتحاد في 2010\ 2011، والأهلي في 2014\ 2015.

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