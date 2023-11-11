إحصائية تُبشر الهلال باللقب

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون المرشح الأول لحصد اللقب.

تألق الهلال في الدوري

ولعب الهلال ضد التعاون بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بثنائية نظيفة عن طريق ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عدد انتصاراته في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي إلى 11 فوزًا، وتعادل في مباراتين فقط، ولم يخسر أي لقاء حتى الآن.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، إلى أن هذه المرة الثالثة التي يتجنب فيها الزعيم الخسارة خلال أول 13 مباراة من الدوري السعودي للمحترفين، وكان قد توج باللقب في المرتين الماضيتين موسمي 2009\ 2010 و2010\ 2011.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذي لم يخسر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم والتتويج باللقب.

فريقان فقط خسرا اللقب

وتُعتبر هذه المرة العاشرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، لا يخسر فريق في أول 13 مباراة، لافتة إلى أن هناك فريقين فقط لم يحققا اللقب، وهما؛ الاتحاد في 2010\ 2011، والأهلي في 2014\ 2015.