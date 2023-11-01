إذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة في قاعة “مرايا” بالعُلا، بحضور عدد من المسؤولين من منظومة الإعلام السعودي، ومن الهيئة الملكية.

محتوى معرفي وترفيهي

وتهدف الإذاعة إلى أن تكون صوتًا إعلاميًّا لمحافظة العُلا تقدم محتوى معرفيًّا وترفيهيًّا يدعم حضور العلا ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وأن تكون منصة إعلامية متعددة تتواجد عبر مختلف المنصات، ومشاركة قصة العُلا الفريدة والتعبير عن موروثها الثقافي والحضاري العريق وإيصاله إلى العالم.

بنية تحتية إعلامية

وتأتي الإذاعة لتجسيد لأهمية العلا التاريخية كملتقى للقوافل والحضارات من خلال منتج إعلامي تعليمي معرفي ترفيهي، والمساهمة في توفير بنية تحتية إعلامية وفق أعلى المستويات، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة وطرح التجارب الجديدة في عالم الإعلام والتقنية.

وتجسد إذاعة العلا FM المستهدفات الوطنية في قطاع الإعلام والسياحة والآثار والثقافة، وستعمل على الاستفادة من الكوادر الوطنية والخبراء في رسم مشهد إعلامي سعودي مؤثر.

وتقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبًا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.