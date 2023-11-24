إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا

أكد مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تسلّمت 13 أسيرًا من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة، وسيتم نقلهم من رفح إلى معبر كرم أبو سالم وذلك في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسابيع من الحرب.

وقال المصدر: إن “الأسرى الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وهناك استعدادات في مستشفى شنايدر قرب تل أبيب لاستقبال المحتجزين.

وقبل ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من حماس في اتفاق الهدنة المؤقتة تم تسليمهم إلى الجانب المصري، مبينًا أنهم سيصلون إلى معبر كرم أبو سالم من رفح.

استلام الدفعة الأولى

كما أبلغ مصدر أمني مصري أن القاهرة تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، المؤلفة من 13 فردًا، استعدادًا لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، 13 أسيرًا إسرائيليًّا وهم في طريقهم للخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قال في وقت سابق اليوم: إن “الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.