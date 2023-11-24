Icon

الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة Icon اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة الأخيرة من الخريف Icon في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل Icon قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر Icon جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله واللاعب يرد بهدف التعادل Icon إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا Icon الأكلات الجنوبية تجذب زوار مهرجان الوليمة Icon موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والتشكيل المتوقع Icon أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا Icon فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أفرجت عنهم حركة حماس

إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مصدر أمني إسرائيلي، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تسلّمت 13 أسيرًا من الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة، وسيتم نقلهم من رفح إلى معبر كرم أبو سالم وذلك في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس بعد أسابيع من الحرب.

وقال المصدر: إن “الأسرى الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وهناك استعدادات في مستشفى شنايدر قرب تل أبيب لاستقبال المحتجزين.

قد يهمّك أيضاً
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية

ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية

وقبل ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من حماس في اتفاق الهدنة المؤقتة تم تسليمهم إلى الجانب المصري، مبينًا أنهم سيصلون إلى معبر كرم أبو سالم من رفح.

استلام الدفعة الأولى

كما أبلغ مصدر أمني مصري أن القاهرة تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين، المؤلفة من 13 فردًا، استعدادًا لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الجمعة، 13 أسيرًا إسرائيليًّا وهم في طريقهم للخروج من غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، قال في وقت سابق اليوم: إن “الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء”، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن