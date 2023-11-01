Icon

بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% Icon بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن Icon لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا Icon في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا Icon بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور  Icon السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا Icon إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما Icon المتأهلون لربع نهائي كأس الملك Icon 4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد Icon ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين

إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ما زالت أصداء قصف مخيم جباليا تهز العالم، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون حجم المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة بأنها تعادل حجم قنبلة هيروشيما بمعدل مرة ونصف.

اجتياح غزة

أعلن سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، أنه منذ 3 أيام هناك تحرك من قوات الاحتلال داخل قطاع غزة في مناطق مفتوحة وليست مأهولة بالسكان، حيث قامت بسلسلة من الغارات المتواصلة على هذه المناطق.

قد يهمّك أيضاً
تحذيرات من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

تحذيرات من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

بروزوفيتش جاهز لمواجهة الاتفاق

بروزوفيتش جاهز لمواجهة الاتفاق

وأضاف “سلامة” في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه المناطق تعرضت إلى أحزمة نارية قبل أن تشتعل الاشتباكات.

مأساة مخيم جباليا

وأوضح أن هناك أكثر من 400 شهيد وجريح إثر القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، منوهًا إلى أن التهجير القسري ومحاولة تهجير الفلسطينيين تتم من خلال هذا القصف على مختلف مناطق قطاع غزة في خطوة تمهيدية لتحقيق التهجير القسري.

وأكد أن إسرائيل قامت باستخدامات أطنان من المتفجرات بقوة مرة ونصف قنبلة هيروشيما، منوهًا إلى أن مجزرة مخيم جباليا جريمة جديدة في سياق الجرائم الإسرائيلية بغزة.

إبادة جماعية

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتدمير البنية التحتية يطال كل مناحي الحياة في غزة، داعيًا المجتمع الدولي والمحكمة الدولية العمل الجاد على فضح جرائم الاحتلال وجريمة العقاب الجماعي ومنع إدخال كل مستلزمات الحياة.

من جهته، قال الدكتور المدير الطبي في المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة مروان سلطان، لبي بي بي سي: إن المستشفى على وشك الانهيار، بعدما استقبل الثلاثاء قتلى ومصابي القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا.

أكثر من 400 قتيل وجريح

وأضاف سلطان: “استقبلنا في المستشفى الإندونيسي خلال 15 دقيقة فقط ما يقارب 400 قتيل وجريح”، مشيرًا إلى أن الأطباء اضطروا للتعامل مع الحالات التي وصلت “في الممرات وفي كل مكان داخل المستشفى”.

وقال الدكتور مروان سلطان: “هناك عجز بنسبة 95% في المعدات الطبية والأدوية التي تستخدم في التخدير وفي العناية المركزة”، مضيفًا أن المشكلة الأكبر التي تواجه المشافي في غزة هي الوقود والسولار، واللذين تعتمد عليه المستشفيات بشكل كامل لتشغيل المولدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة المنزلية
السعودية اليوم

مساند: طرفا العقد يتحملان مسؤولية هروب العمالة...

السعودية اليوم
أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة
العالم

أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي...

العالم
مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح مهمة للوقاية
صحة وطب‎

مادة في منزلك قد تسبب التسمم.. نصائح...

صحة وطب‎
أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا
الرياضة

تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور...

الرياضة
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار
ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم هذا الموسم
آخر الاخبار

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في...

آخر الاخبار
محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد على ضرورة وقف التصعيد في غزة
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل ليندسي غراهام ويؤكد...

أخبار رئيسية