إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما

ما زالت أصداء قصف مخيم جباليا تهز العالم، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون حجم المتفجرات التي ألقتها إسرائيل على قطاع غزة بأنها تعادل حجم قنبلة هيروشيما بمعدل مرة ونصف.

اجتياح غزة

أعلن سلامة معروف، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، أنه منذ 3 أيام هناك تحرك من قوات الاحتلال داخل قطاع غزة في مناطق مفتوحة وليست مأهولة بالسكان، حيث قامت بسلسلة من الغارات المتواصلة على هذه المناطق.

وأضاف “سلامة” في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه المناطق تعرضت إلى أحزمة نارية قبل أن تشتعل الاشتباكات.

مأساة مخيم جباليا

وأوضح أن هناك أكثر من 400 شهيد وجريح إثر القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، منوهًا إلى أن التهجير القسري ومحاولة تهجير الفلسطينيين تتم من خلال هذا القصف على مختلف مناطق قطاع غزة في خطوة تمهيدية لتحقيق التهجير القسري.

وأكد أن إسرائيل قامت باستخدامات أطنان من المتفجرات بقوة مرة ونصف قنبلة هيروشيما، منوهًا إلى أن مجزرة مخيم جباليا جريمة جديدة في سياق الجرائم الإسرائيلية بغزة.

إبادة جماعية

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتدمير البنية التحتية يطال كل مناحي الحياة في غزة، داعيًا المجتمع الدولي والمحكمة الدولية العمل الجاد على فضح جرائم الاحتلال وجريمة العقاب الجماعي ومنع إدخال كل مستلزمات الحياة.

من جهته، قال الدكتور المدير الطبي في المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة مروان سلطان، لبي بي بي سي: إن المستشفى على وشك الانهيار، بعدما استقبل الثلاثاء قتلى ومصابي القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا.

أكثر من 400 قتيل وجريح

وأضاف سلطان: “استقبلنا في المستشفى الإندونيسي خلال 15 دقيقة فقط ما يقارب 400 قتيل وجريح”، مشيرًا إلى أن الأطباء اضطروا للتعامل مع الحالات التي وصلت “في الممرات وفي كل مكان داخل المستشفى”.

وقال الدكتور مروان سلطان: “هناك عجز بنسبة 95% في المعدات الطبية والأدوية التي تستخدم في التخدير وفي العناية المركزة”، مضيفًا أن المشكلة الأكبر التي تواجه المشافي في غزة هي الوقود والسولار، واللذين تعتمد عليه المستشفيات بشكل كامل لتشغيل المولدات.