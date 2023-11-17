إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي الأمين العام لـ كايسيد: التصدي للتمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين ضرورة ملحة موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟ صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022 تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين أول هزيمة لـ منتخب الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026 أجواء شبه هادئة اليوم وحالة ممطرة مساء الغد لا يمكن الاستفادة من تمهير بعد إتمام الـ6 أشهر
ظهر النجم عون السلولي بشكل مميز في بداية مشواره مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة باكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقدم السلولي أداء مميزًا مع التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في احتلاله المركز الثاني بقائمة الأقوى دفاعيًا، ما دفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لضمه إلى قائمة الأخضر.
ودفع مانشيني بالمدافع عون السلولي بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس، والتي حسمها الأخضر بنتيجة 4\0؛ ليكون من أبرز اللاعبين، ويلعب دور رئيسي في الحفاظ على نظافة الشباك.
وأشاد الوسط الرياضي والجمهور بأداء السلولي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، كما طالب مشجعو الاتحاد والأهلي، إداراتهم بالتعاقد معه لتدعيم الدفاع، خاصة أنه صغير السن، حيث يبلغ 25 عامًا.
وكتب الإعلامي محمد السراح: “بداية موفقة مع المنتخب السعودي للبطل عون السلولي والقادم بإذن الله أجمل”، وعلق أحمد المطوع قائلًا: “السد العالي الجديد.. شبيه أحمد جميل.. السلولي قادم”.