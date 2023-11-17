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بعد مشاركته كأساسي ضد باكستان

إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم عون السلولي بشكل مميز في بداية مشواره مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة باكستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تألق السلولي مع التعاون

وقدم السلولي أداء مميزًا مع التعاون في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في احتلاله المركز الثاني بقائمة الأقوى دفاعيًا، ما دفع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني لضمه إلى قائمة الأخضر.

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عون السلولي
السلولي

إشادة بمستوى عون السلولي

ودفع مانشيني بالمدافع عون السلولي بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس، والتي حسمها الأخضر بنتيجة 4\0؛ ليكون من أبرز اللاعبين، ويلعب دور رئيسي في الحفاظ على نظافة الشباك.

عون السلولي
السلولي

وأشاد الوسط الرياضي والجمهور بأداء السلولي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، كما طالب مشجعو الاتحاد والأهلي، إداراتهم بالتعاقد معه لتدعيم الدفاع، خاصة أنه صغير السن، حيث يبلغ 25 عامًا.

وكتب الإعلامي محمد السراح: “بداية موفقة مع المنتخب السعودي للبطل عون السلولي والقادم بإذن الله أجمل”، وعلق أحمد المطوع قائلًا: “السد العالي الجديد.. شبيه أحمد جميل.. السلولي قادم”.

عون السلولي
السلولي

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