إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر 6 أهداف تُنهي مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد بتعادل مثير حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية 3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد
ودع الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد خسارته مساء الأربعاء أمام نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة.
وسجل الفريق الأندلسي هدفين في الدقيقتين الـ 24 والـ47 عبر كل من سيرخيو راموس ويوسف النصيري بينما سجل أيندهوفت ثلاثيته عبر كل من إسماعيل صيباري و”نيمانيا جوديل” و”ريكاردو بيبي”، في الدقائق الـ 68 والـ82 والـ90.
وتُقام حاليًّا مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.