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بعد الخسارة أمام فريق أيندهوفن

إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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ودع الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد خسارته مساء الأربعاء أمام نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة.

إشبيلية ضد أيندهوفن

وسجل الفريق الأندلسي هدفين في الدقيقتين الـ 24 والـ47 عبر كل من سيرخيو راموس ويوسف النصيري بينما سجل أيندهوفت ثلاثيته عبر كل من إسماعيل صيباري و”نيمانيا جوديل” و”ريكاردو بيبي”، في الدقائق الـ 68 والـ82 والـ90.

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إشبيلية ضد أيندهوفن

وتُقام حاليًّا مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد لانس الفرنسي”، “ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي”، “ريال سوسيداد الإسباني ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”، “بايرن ميونخ الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي”، “سبورتينج براجا البرتغالي ضد يونيون برلين الألماني”، “بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي”.

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