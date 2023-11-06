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تعرض لها في مباراة رايو فاليكانو

إصابة بيلينجهام تُقلق Real Madrid

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
إصابة بيلينجهام تُقلق Real Madrid
المواطن - فريق التحرير

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تسببت إصابة اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إثارة القلق لنادي Real Madrid، وذلك بعد التعادل السلبي أمس مع نادي رايو فاليكانو في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن بيلينجهام تعرض لإصابة في الكتف خلال المباراة مما أثار قلق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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حسم مصير بيلينجهام

ريال مدريد سيحسم مصير بيلينجهام حول المشاركة في مباراة سبورتينج براجا البرتغالي بعد غد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بيلينجهام انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 102 ملايين يورو.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 10 أهداف في الدوري الإسباني بجانب 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح رصيد أهدافه 13 هدفًا في مختلف المسابقات.

وكان بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا فاز يوم الاثنين الماضي في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

Real Madrid بيلينجهام - Real Madrid

Real Madrid ضد فاليكانو

وفي لقاء Real Madrid ضد رايو فاليكانو أمس، لم ينجح أي من الفريقين في خلق أي فرص هجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد الريال بعد التعادل 29 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد رايو فاليكانو 18 نقطة في المركز التاسع.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز لاس بالماس على أتلتيكو مدريد بثنائية لهدف.

Real Madrid

وفي مباريات أول أمس، فاز جيرونا على أوساسونا برباعية لهدفين، وفاز ريال بيتيس على ريال مايوركا بهدفين دون رد، وتعادل سيلتا فيجو مع إشبيلية بهدف لكل فريق.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز ديبورتيفو ألافيس على ألميريا بهدف، وفاز فالنسيا على غرناطة بهدف، وفاز أتلتيك بيلباو على فياريال بثلاثية لهدفين، وتعادل Real Madrid مع رايو فاليكانو بدون أهداف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني اليوم، بمباراة خيتافي وقاديش التي تنطلق في الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

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