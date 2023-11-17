إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد

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تسببت إصابة اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في إثارة القلق لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، وذلك بعد مشاركته في مباراة كولومبيا فجر اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2026.
وتلقى فينسيوس إصابة قوية في العضلة الخلفية، خرج على إثرها من المباراة.
وقد يغيب فينسيوس جونيور عن ريال مدريد وعن الفريق البرازيلي في مباراة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل.
وكان المنتخب الكولومبي فاز على منتخب السيليساو بثنائية لهدف، حيث تقدم الفريق البرازيلي بالهدف الأول عبر جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
وسجل المنتخب الكولومبي هدفين بعد ذلك عبر نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز.
جدير بالذكر أن الفريق البرازيلي سيواجه غريمه الأرجنتيني فجر الأربعاء المقبل في تمام الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية.