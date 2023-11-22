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تحقيقًا لأهداف الاستدامة لرؤية 2030

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
المواطن - واس

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دشنت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي “سبل”، أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة بعد منحها الترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل, التي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلوك استخدام وسائل النقل، بحضور معالي الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” آنف أبانمي.

مرحلة أولى

ويتضمن الإطلاق، تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة ناقل لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.
وتُعد شركة ناقل أول شركة لوجستية في المملكة تطلق شاحنات كهربائية، ويقوم عائد عملية إحلال الشاحنات الكهربائية لديها على تقليل التكاليف المادية لأنشطة النقل اللوجستية لشركة ناقل بشكل كبير، من خلال التقليص التدريجي لاستهلاك الوقود.

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طاقة نظيفة

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة ناقل الدكتور فادي البحيران، أن شركة ناقل حريصة على التوافق التام مع أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، والاعتماد التدريجي على الطاقة النظيفة في تشغيل أسطولها من شاحنات النقل، وعلى حماية البيئة والمحافظة عليها، مبيناً أن إطلاق ناقل لشاحنات النقل الكهربائية يُمثل مرحلة أولية من مراحل استخدامها للطاقة النظيفة غير الضارة بالبيئة، والاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود.

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